Com samba e pagode, Rafinha é recebido pela torcida do Flamengo no Rio

Com samba e pagode, o lateral-direito Rafinha chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. No início da tarde desta segunda-feira, o novo reforço do clube carioca desembarcou no aeroporto Santos Dumont, na zona sul da capital carioca, e foi recebido com muita festa, até bolo recebeu de presente, por cerca de 50 torcedores rubro-negros.

O novo lateral-direito do Flamengo gostou muito da recepção da torcida rubro-negra. Ele fez questão de agradecer o carinho dos torcedores que foram até o aeroporto. "(Recepção) Calorosa. Show de bola. Faz tempo que não vivia isso. Legal, legal, legal. Agradecer pela recepção, agora vamos trabalhar que a partir de hoje (segunda-feira) começa", disse Rafinha em declarações publicadas no Twitter do clube.

Rafinha assinou um contrato por dois anos, até junho de 2021. Nesta semana inicia o trabalho no CT do Ninho do Urubu, na zona norte do Rio de Janeiro, e a apresentação oficial está marcada para esta terça-feira, ainda sem definição de horário.

O lateral-direito foi anunciado pelo Flamengo no último dia 10. Ele chega para assumir a titularidade da posição, que hoje é ocupada por Pará - muito criticado pela torcida, assim como o reserva Rodinei. Vai jogar com a camisa 13, número que pertencia a Trauco - o peruano já abriu mão para o novo reforço.

Aos 33 anos, Rafinha passou quase toda a sua carreira na Europa, sendo oito anos no Bayern de Munique. Pelo clube alemão, entre inúmeras conquistas, faturou os títulos da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa em 2013.