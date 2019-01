Com Sampaoli, Copete começa a reconquistar espaço no Santos

A chegada de Jorge Sampaoli ao Santos parece ter dado um impulso a Jonathan Copete no clube. Pouco aproveitado na temporada 2018, o colombiano começou a reconquistar seu espaço com o argentino neste início de trabalho, tanto que foi aproveitado, ainda que saindo do banco de reservas, no amistoso contra o Corinthians e na estreia no Campeonato Paulista, em duelo com a Ferroviária.

No sábado, inclusive, foi de Copete o cruzamento para Fellipe Cardoso escorar a bola para Jean Mota finalizar às redes, definindo o triunfo por 1 a 0, na Vila Belmiro. O colombiano agora espera seguir tendo chances, algo que deve ser rotineiro, especialmente porque Bruno Henrique está de saída, em negociações avançadas para assinar com o Flamengo.

"É importante receber essas oportunidades logo nos primeiros jogos. O Sampaoli é um treinador que gosta de ganhar, cobra muito dos atletas, e ter essa confiança dele é muito bom. Esperamos que esse ano seja melhor que os anteriores, e que possamos ir em busca de títulos", afirmou o atacante.

No Santos desde 2016, Copete tem 25 gols marcados, sendo o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O colombiano, agora, tem "dupla função" no clube, pois ajuda na comunicação entre os sul-americanos que estão chegando ao time, como Sampaoli, membros da sua comissão técnica, além do venezuelano Yeferson Soteldo e o colombiano Felipe Aguilar, com os brasileiros.

"Claro que a língua me ajuda um pouco na comunicação. Porém, o mais importante é que acabo auxiliando o time também, pois eu já estou no Brasil há bastante e adaptado ao português. Consigo repassar as informações da comissão quando algum atleta não entende", brincou o camisa 16 santista.

O elenco santista volta aos trabalhos nesta terça-feira, na manhã, no CT Rei Pelé. Sampaoli deve encaminhar o time que será titular para o segundo jogo do time no Paulistão, contra o São Bento, na quinta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.