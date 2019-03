Com Sánchez e Arrascaeta, Uruguai faz pré-convocação para torneio amistoso

O técnico Oscar Tabárez anunciou nesta sexta-feira a lista de pré-convocados da seleção uruguaia para a disputa de um torneio amistoso. O treinador chamou 27 nomes para a China Cup, que acontecerá na cidade de Nanning na próxima janela de datas Fifa, no fim do mês.

Entre os presentes na lista, estão dois jogadores de clubes brasileiros. Tabárez chamou o volante Carlos Sánchez, do Santos, e o meia Arrascaeta, do Flamengo. Com isso, eles devem desfalcar suas equipes em compromissos importantes nas retas finais dos Campeonatos Paulista e Carioca.

Além dos "brasileiros", Tabárez chamou as principais peças do futebol uruguaio. Os atacantes Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, foram chamados, assim como os zagueiro Godín e Giménez, do Atlético de Madrid.

O Uruguai estreia na China Cup no dia 22, quando encara o Usbequistão em Nanning. Se vencer, vai encarar no dia 25 o vencedor do confronto entre China e Tailândia, na mesma cidade. Em caso de derrota, pegará o perdedor deste mesmo duelo.

Em baixa desde a disputa da última Copa do Mundo, em que caiu nas quartas de final para a França, o Uruguai soma uma vitória e quatro derrotas de lá para cá. Em Nanning, lutará pelo bicampeonato da China Cup, uma vez que conquistou o torneio amistoso no ano passado.

Confira a lista de pré-convocados do Uruguai:

Goleiros: Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Libertad) e Martín Campaña (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting-POR), José Giménez (Atlético de Madrid), Giovanni González (Peñarol), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (Juventus), Mathias Suárez (Montpellier), Diego Laxalt (Milan) e Marcelo Saracchi (RB Leipzig).

Meio-campistas: Nahitan Nández (Boca Juniors), Lucas Torreira (Arsenal), Matias Vecino (Inter de Milão), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Santos), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Camilo Mayada (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Arrascaeta (Flamengo) e Gastón Pereiro (PSV Eindhoven).

Atacantes: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maxi Gómez (Celta de Vigo), Cristhian Stuani (Girona-ESP), Luis Suárez (Barcelona) e Edinson Cavani (Paris Saint-Germain).