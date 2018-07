Com Santos 'engasgado', Palmeiras festeja chance de revanche em decisão Não tinha um adversário melhor para o Palmeiras enfrentar na decisão da Copa do Brasil do que o Santos. Quem garante isso são os próprios jogadores do time alviverde, que tentaram evitar polêmicas, mas admitiram que o adversário da final da Copa do Brasil está engasgado e que os atletas entrarão em campo com o sentimento de revanche.