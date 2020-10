Com Santos mais versátil, Cuca busca soluções para desgaste físico

Com uma dura sequência de jogos desde a retomada da temporada, o Santos vem sofrendo com seguidas baixas por lesão e desgaste físico. O time, contudo, não tem perdido o padrão de jogo, apesar de eventuais irregularidades. Para tanto, o técnico Cuca não tem recorrido somente ao elenco mais jovem.

Na vitória sobre o Olimpia por 3 a 2, na noite de quinta-feira, o treinador mudou o esquema tático, para o 3-4-3. O objetivo era tapar os buracos no time titular e encontrar soluções ao longo da partida que garantiu o time nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Em Assunção, ele não podia contar com sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo e Luan Peres cumpriram suspensão. Assim, Cuca improvisou o meia Jobson e o lateral Pará na zaga. E acrescentou o jovem zagueiro Alex, de 21 anos, para dar maior solidez ao setor.

"Quis dar uma consistência maior para a defesa. Alex é menino da base, não tínhamos outro pela direita. Pusemos o Jobson com a sobra e Pará na contenção", explicou Cuca, que precisou ser rápido para fazer ajustes quando o Santos levou a virada por 2 a 1, no primeiro tempo.

"Deu certo no começo, mas sofremos a virada e tivemos que mudar. Tomamos o gol e fomos para o Plano B, com Madson como zagueiro e Jobson no meio. Ali o time se sentiu melhor", comentou. A versatilidade do elenco acabou levou ao triunfo por 3 a 2. "Temos que enaltecer esses jogadores. Fizemos tudo isso sem treinar, não há tempo e eu não fico chorando."

As mudanças devem virar rotina também no ataque. Soteldo foi convocado para defender a seleção da Venezuela em jogos das Eliminatórias e será desfalque em três partidas do Brasileirão, incluindo o clássico contra o Corinthians, no dia 8. Os outros jogos serão contra Grêmio, no dia 11, e Atlético-GO, no dia 14. Arthur Gomes, Lucas Braga e Tailson serão as opções de Cuca.

A versatilidade do elenco e as opções diferentes de esquema tático devem se tornar recursos ainda mais preciosos para o Santos nas próximas semanas. Disputando duas competições ao mesmo tempo - Brasileirão e Libertadores -, a equipe paulista vai estrear na Copa do Brasil entre o fim deste mês e o início de novembro, contra o Ceará.

"Estamos indo para o pau sem reclamar. Os meninos estão evoluindo como profissionais dentro de uma competição dessa", ressaltou Cuca.