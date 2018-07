Com Sassá e Digão de volta, Mano divulga lista de relacionados do Cruzeiro

O atacante Sassá e o zagueiro Digão são as principais novidades na lista do Cruzeiro divulgada pelo técnico Mano Menezes neste sábado para o duelo contra o Santos, domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois ficaram de fora da partida contra o Grêmio pelas semifinais da Copa do Brasil por não terem sido inscritos na competição. Digão também havia cumprido suspensão na última rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, por conta do terceiro cartão amarelo.

"Estou ansioso em poder encontrar a torcida no Mineirão. O Santos é um time muito bom, muito leve, e merece muita atenção, mas nosso time também vem muito bem e tem tudo para fazer mais um grande jogo e conquistar outra vitória", disse Digão.

Mano não divulgou a escalação da equipe, mas a tendência é a de que o time entre em campo com: Fábio; Ezequiel, Digão, Léo e Diogo Barbosa; Henrique (Lucas Silva), Hudson e Robinho; Rafinha, Rafael Sóbis (Elber) e Sassá.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais - Ezequiel, Lennon, Bryan e Diogo Barbosa.

Zagueiros - Arthur, Digão e Murilo Cerqueira.

Meio-campistas - Alex, De Arrascaeta, Elber, Hudson, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves.

Atacantes - Rafael Sobis, Raniel e Sassá.