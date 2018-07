Com 'saudade', Adriano admite voltar a jogar na Itália Com remotas chances de voltar ao Flamengo, Adriano admite a possibilidade de jogar novamente na Itália, onde viveu os melhores momentos de sua carreira no futebol. "Eu penso sobre um retorno à Itália", afirmou o atacante, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, na edição desta quinta-feira.