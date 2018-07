Com saudade do futebol, Jobson diz estar mais maduro

"Estou me cuidando mais, esquecendo os erros do passado e tentando levar só coisas boas para o futuro, tanto dentro quanto fora de campo para ter um ótimo 2012", disse Jobson, que prometeu não desperdiçar a nova chance no Botafogo. "Só quero pensar em fazer coisas certas, boas. Para conquistar a confiança do torcedor é só fazer gol e não fazer besteira".

Dispensado pelo Bahia em agosto, Jobson só poderá voltar a jogar em março, quando estará encerrada a sua suspensão por doping imposta pela Corte Arbitral do Esporte em setembro. O atacante admite que está ansioso para voltar a jogar. "Não é muito bom ficar de fora, né? Mas tenho que pensar em mim também. Fiquei 4 meses sem treinar, então só de estar com o grupo é muito bom", afirmou.

De acordo com Jobson, ele não pode mais cometer erros porque também serve de exemplo para as crianças e torcedores. "Estou me conscientizando do meu papel. Tenho que ter muita responsabilidade, principalmente com as crianças, que também são minhas fãs", disse o atacante, que também tem aconselhado promessas das categorias de base do Botafogo. "Tenho falado muito para eles que estar aqui não é bicho de sete cabeças. Trato todos da mesma forma. Eles não tem que ter medo", revelou.