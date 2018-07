Com Scarpa e reforço argentino, Palmeiras chega ao Panamá para amistosos

Com novidades, o Palmeiras divulgou a lista de relacionados para a viagem à América Central, onde fará três amistosos. Gustavo Scarpa e Nicolás Freire, zagueiro recém-contratado, viajaram com o elenco. A delegação palmeirense chegou à Cidade do Panamá na manhã desta sexta-feira.

+ Contratações e saídas agitam clubes paulistas durante a Copa do Mundo

+ Após ganhar liminar e ficar livre do Fluminense, Scarpa acerta com o Palmeiras

O time alviverde disputará dois jogos no Panamá e um na Costa Rica. Além dos reforços, quem também acompanhou o time na excursão foram os jovens da base, como o goleiro Matheus Teixeira, o meia Vitinho e o atacante Yan. Vitinho voltou de empréstimo ao Barcelona B e foi reintegrado à equipe.

Matheus Teixeira viajou para compor o elenco, que não conta com Fernando Prass. O experiente goleiro ficou em São Paulo para tratar de uma lesão, assim como o venezuelano Guerra. Destaque na equipe sub-20, Yan virou opção no elenco principal após a saída de Keno, negociado com o futebol egípcio.

Os palmeirenses escolheram ficar em um hotel afastado do centro, em uma área reservada e de frente para a praia. O local fica próximo ao campo de treinamento.

O primeiro amistoso em solo panamenho será diante do Clube Deportivo Árabe Unido, neste sábado, às 21h30 (de Brasília). Na quarta-feira, o adversário o Independiente Medellín, da Colômbia, em duelo às 22 horas. As duas partidas serão no estádio Rommel Fernandez, local onde a seleção do país manda suas partidas.

Por fim, no dia 8, o Palmeiras fecha a série de amistosos contra o Liga Alajuelense, da Costa Rica. A partida está marcada para às 14 horas e será disputada em solo costa-riquenho.

Confira os 28 atletas relacionados para a viagem:

Goleiros: Jailson, Weverton e Matheus Teixeira;

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Victor Luis e Diogo Barbosa;

Zagueiros: Emerson Santos, Edu Dracena, Antônio Carlos, Thiago Martins, Pedrão, Luan e Nicolás Freire;

Meias: Jean, Moisés, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Thiago Santos, Vitinho, Gustavo Scarpa e Hyoran;

Atacantes: Dudu, Deyverson, Artur, Willian e Yan.