Com segurança reforçada, Joinville e Figueirense fazem confronto contra degola

Os dois clubes brigaram na Justiça pela taça da competição local. O Joinville, que conquistou o título em campo, teve o resultado contestado pelo rival por ter relacionado irregularmente o lateral-direito André Krobel na partida contra o Metropolitano. O atleta de 20 anos ainda tinha contrato amador com o Joinville na data do jogo. Pela Lei Pelé, jogadores a partir dos 20 anos devem ter contrato profissional.

Com isso, o Joinville perdeu quatro pontos e recebeu uma multa de R$ 8 mil, que acarretou na perda do título. Enquanto o STJD não deu a sentença favorável ao Figueirense houve muita briga nos bastidores com direito a roubo da taça enquanto esteve com o Joinville. Por conta do histórico de rivalidade, a segurança do estádio será reforçada: serão 150 policiais militares em vez dos habituais 70.

No Brasileirão, o Joinville vive situação mais desesperadora. É o lanterna da competição com 27 pontos, a seis de sair da zona de rebaixamento. O Figueirense é o 15.º, com 34, e está a um de distância da degola.

Para a partida, o time anfitrião, que chega embalado após vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, terá um grande desfalque para a partida: Marcelinho Paraíba recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá jogar. Ítalo deve ser o substituto.

O Figueirense vem de vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo na última rodada, que o fez respirar um pouco na competição. Para manter o embalo, o técnico Hudson Coutinho aguarda pela recuperação do zagueiro Marquinhos, que está com virose. Caso ele seja vetado, a zaga será formada por Saimon e Bruno Alves, já que Thiago Heleno está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

A boa notícia é o retorno do meia Carlos Alberto, que estava suspenso. O treinador, no entanto, não confirmou se ele começará entre os titulares ou Rafael Bastos, que se destacou no último triunfo do time alvinegro.