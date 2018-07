Com segurança reforçada, Palmeiras chega sem protesto

Embora tenha montado um forte esquema de segurança para voltar a São Paulo, o Palmeiras desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira sem enfrentar protesto de torcedores. Em Goiânia, no hotel onde a equipe se hospedou, torcedores tentaram agredir os jogadores e atiraram pedras no ônibus da delegação na noite de domingo.

Havia expectativa de manifestações após a goleada histórica sofrida para o Goiás por 6 a 0, no Estádio Serra Dourada, que colocou a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro e igualou a maior humilhação sofrida pelo clube na história do Brasileirão - o outro revés por 6 a 0 havia sido diante do Internacional, em 1981.

Nesta segunda-feira, o time desembarcou pela pista do aeroporto internacional e entrou em um ônibus sem cores e símbolos do clube, que foi escoltado até o Centro de Treinamento da Barra Funda. Um grupo de quinze seguranças esperava pelo veículo. Nenhum torcedor, no entanto, aguardava a equipe.

A equipe fará um treino na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira que não poderá ter cobertura da imprensa. O próximo jogo será contra o Vitória, um adversário direto na luta contra o rebaixamento, quinta-feira, no Pacaembu. Nos últimos seis jogos, o Palmeiras venceu apenas um e está na última colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos.