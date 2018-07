Com seis desfalques, Abel adia definição no Inter

Abel terá ao menos seis baixas para a última rodada do Brasileirão antes do recesso da Copa do Mundo. Gilberto e Charles Aránguiz foram convocados para as seleções do Brasil Sub-21 e do Chile. Alex, Otávio, Paulão e Rafael Moura estão lesionados.

A lista pode aumentar. Juan, Fabrício e Diogo foram poupados nesta sexta por causa do desgaste. A comissão técnica avisou que o trio não preocupa, embora ressalte que o lateral Diogo ainda será observado no sábado. A boa notícia é o retorno do meia Alan Patrick, recuperado de dores na coxa direita.

Ao fim do treino, Abel lamentou os desfalques e avisou que a torcida não poderá esperar uma grande performance do Inter em Macaé. "Nós, sem seis, sete jogadores, não podemos dizer que nosso coletivo não está enfraquecido. É impossível não enfraquecer", comentou.

Com seis desfalques garantidos, o Inter deve entrar em campo no domingo com Dida; Diogo, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Alan Patrick, D''Alessandro e Valdívia; Wellington Paulista.