Com seis desfalques, Botafogo busca a vitória contra o lanterna Atlético-GO

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o lanterna Atlético Goianiense neste domingo, às 19 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, com seis desfalques. Joel Carli, Emerson Santos, Igor Rabello e Rodrigo Pimpão estão suspensos e nem viajaram para a capital goiana.

Embora pudessem jogar, Rodrigo Lindoso e Roger também foram liberados para descansar para o jogo seguinte - o confronto decisivo contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, a ser disputado nesta quarta-feira. O time alvinegro carioca vai precisar tirar a vantagem do clube mineiro, que venceu a partida em sua casa por 1 a 0.

Para reforçar o elenco neste domingo, o técnico Jair Ventura deve recorrer aos zagueiros Kanu e Emerson Silva, ao lateral-direito Fernando, aos meio-campistas Wenderson e Fernandes e ao atacante Lucas Campos. O último será relacionado pela primeira vez entre os profissionais. Recém-contratados, o centroavante Brenner e o meia Leo Valencia não irão a campo nesta rodada.

"Trata-se de um jogo tão complicado como qualquer outro que vamos encontrar neste Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense vai lutar muito para conquistar uma vitória justamente por conta de sua realidade na competição. Portanto, o que pode parecer facilidade na verdade vai se transformar em mais um complicador. Nossa preparação é para um duelo difícil", avaliou o goleiro Jéfferson.