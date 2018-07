Com seis gols, brasileiros dão show na abertura da Liga dos Campeões

SÃO PAULO - Os brasileiros tiveram participação importante nas atuações de seus clubes na rodada de estreia da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira. Distribuídos em nove dos 16 clubes que jogaram, somaram seis gols.

O naturalizado italiano Thiago Motta e o paulista Marquinhos foram decisivos para o PSG. Motta balançou as redes duas vezes, e ainda deu assistência para o companheiro marcar o seu na vitória por 4 a 1 sobre o Olympiacos fora de casa. O clube teve ainda as atuações de Maxwell, Thiago Silva e Lucas.

Na Espanha, Alex Teixeira também brilhou, fazendo os dois gols da vitória do Shakhtar Donetsk diante do Real Sociedad. Bernard fez sua estreia na Liga dos Campeões com a camisa do time ucraniano e se reuniu a uma legião de brasileiros: Luis Adriano, Fernando, Douglas e Taison. Pelo Benfica, o defensor Luisão estreou bem no torneio com um gol e nenhum furo. O clube derrotou o Anderlecht por 2 a 0.

Mas nem só de sucessos viveram os jogadores exportados do País no primeiro dia de Liga. Pepe, que nasceu no Brasil, mas é naturalizado português, participou da gorda vitória do Real Madrid, porém levou um cartão amarelo. Felipe Melo jogou a mesma partida, pelo lado rival, e sofreu para marcar Cristiano Ronaldo, que se tornou o artilheiro do campeonato na goleada por 6 a 1 contra o Galatasaray.