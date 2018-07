Com seis gols em 14 jogos, Kayke quer continuar no Flamengo em 2016 Das poucas boas notícias que o Flamengo teve no ano, uma delas é o atacante Kayke. O jogador vinha se destacando no ABC até chegar à Gávea em agosto, já com o Campeonato Brasileiro pela metade. Mas ele não demorou a se adaptar. Em 14 jogos, fez seis gols, sendo dois na vitória por 4 a 1 sobre o Goiás, no domingo passado.