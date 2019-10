Com seis gols em dez jogos, Luiz Adriano se consolida no Palmeiras

O Palmeiras, enfim, tem um centroavante consolidado em sua equipe titular. Após três tentativas desde a saída de Gabriel Jesus, no fim de 2016, Luiz Adriano conseguiu se firmar no time em dois meses. Ele foi contratado no fim de julho e tem seis gols em dez jogos disputados até agora.

Além de Luiz Adriano, o Palmeiras tem em seu elenco mais três centroavantes. Nesta temporada, Deyverson atuou em 32 jogos e também balançou as redes seis vezes, Borja fez cinco gols em 21 partidas e Henrique Dourado ainda não estreou.

Luiz Adriano foi contratado do Spartak Moscou, da Rússia. Em pouco tempo, passou a ser titular com o então técnico Luiz Felipe Scolari e manteve a posição com Mano Menezes. No trio de ataque "ideal" dos últimos jogos, ele tem a companhia de Willian e Dudu.

Além de Borja e Deyverson, o Palmeiras apostou em Arthur Cabral depois da saída de Gabriel Jesus. No entanto, o jogador não conseguiu ter sequência e foi emprestado no meio desta temporada para o Basel, da Suíça.

As três tentativas somam cerca de R$ 60 milhões de investimento do Palmeiras nos centroavantes. No caso de Luiz Adriano, o clube alviverde ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os russos permaneceram com os outros 50%, e teve de pagar luvas (prêmio por assinatura do contrato) e comissões. O vínculo é válido até 2023.