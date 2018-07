Com seis mudanças, Avaí visita o Sport para fugir da zona de rebaixamento O Avaí terá uma equipe bastante modificada para encarar o Sport nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No total, o técnico Gilson Kleina fará seis mudanças em relação ao time que empatou com o Vasco em 1 a 1 na última partida.