Com seis mudanças, Tite troca defesa e tira Arthur da seleção para amistoso

A seleção brasileira vai encarar a República Checa nesta terça-feira, em Praga, com uma formação bem diferente da que apenas empatou com o Panamá, no sábado. Nesta segunda-feira, o técnico Tite comandou treinamento em que confirmou a mudança de toda a defesa, além de ter sacado Arthur da formação titular.

A troca de toda a defesa já era esperada, pois no amistoso de sábado, Tite testou o setor dom jogadores considerados reservas. Agora, então, os titulares voltam ao time para encarar a República Checa, com Alisson sendo o goleiro, Danilo e Alex Sandro atuando nas laterais e Thiago Silva formando a dupla de zaga.

A outra alteração na comparação ao time que ficou no 1 a 1 com o Panamá ocorreu no meio-campo. Tite sacou Arthur e promoveu a entrada de Allan, do Napoli, o tornando a sexta novidade da seleção para o confronto com a República Checa.

Tite, porém, optou por não modificar o setor ofensivo. Assim, Philippe Coutinho seguirá na formação titular, mesmo após atuação apagada no sábado. Além disso, jovens como Richalison, que ocupou no ataque e vaga que costuma ser do lesionado Neymar, e Lucas Paquetá, autor do único gol brasileiro contra o Panamá, receberão mais uma chance de disputar um amistoso como titulares da seleção.

Tendo Casemiro como capitão novamente, o Brasil vai entrar em campo às 16h45 (horário de Brasília) desta terça-feira, na Eden Arena, com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro; Allan, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Richarlison; Roberto Firmino.