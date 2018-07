Com seis pendurados, Corinthians tenta 'esquecer' Atlético-MG

Cinco titulares do Corinthians enfrentarão o Flamengo, domingo, no Itaquerão, com dois cartões e correndo risco de não participarem da decisiva partida contra o Atlético-MG no dia 1º de novembro. Os jogadores pendurados são: Cássio, Renato Augusto, Elias, Vagner Love e Malcom. O meia Danilo, reserva, também tem dois cartões.

Tite, no entanto, não parece preocupado com o jogo contra o Atlético-MG. O treinador, inclusive, pediu para os seus atletas não tirarem o pé contra o Flamengo.

“Sei que tenho dois cartões amarelos. Mas não estamos preocupados em tomar cartão. Queremos entrar em campo, competir. Não queremos ficar fora de nenhum jogo, mas se estivermos suspensos o time tem jogadores que vão dar conta do recado”, disse Vagner Love.

A orientação do treinador é para os atletas pensarem “jogo a jogo” e não se preocuparem com o Atlético-MG. “Temos de pensar primeiro no jogo contra o Flamengo, que pode nos ajudar muito. Vamos deixar o jogo do Atlético-MG para pensar depois”, disse Love.

O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 67 pontos. O Atético-MG é o segundo colocado, com 59.