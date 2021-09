Com semana de treinamento, Felipe Jonatan aposta em melhora ofensiva do Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan confia que o time do Santos vai apresentar uma melhora ofensiva a partir do duelo de domingo, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O atleta aposta no trabalho que será feito pelo técnico Fábio Carille durante toda a semana.

"A gente conseguiu ser bem sólido ali atrás. Estamos vindo de três partidas que tomamos apenas um gol, e a cada treino buscamos sempre evoluir mais. A gente sabe que o professor Carille trabalha muito bem na parte defensiva. E agora é buscar crescer no aspecto ofensivo. A semana será bem intensa de treinos", disse o lateral .

Leia Também Carille pode mudar até meio time do Santos

O defensor usa o retrospecto do time santista para defender sua tese. "Nesta terça, já tivemos trabalhos em dois períodos e a parte ofensiva foi bem trabalhada. Temos que retomar a fase boa de gols, pois o Santos é o clube que mais balançou as redes na história. Vamos trabalhar isso para retomar o rumo das vitórias."

O Santos ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, enquanto o Juventude está em 16ª e com 23 pontos. Desta forma, Felipe Jonatan prevê um duelo difícil e importante para a disputa da classificação. "Eu, particularmente, estou indignado com a situação em que estamos na tabela. Temos trabalhado bastante, mas a bola está teimando em entrar. Eu mesmo tive uma oportunidade contra o Ceará e ela acabou indo para fora. E o único jeito de sairmos dessa situação é com trabalho e vamos continuar focados nisso. O jogo contra o Juventude é de seis pontos, e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida para buscar essa vitória."