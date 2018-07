Com semana livre, elenco do Inter treina finalizações

Nesta sexta-feira de manhã, no CT do Parque Gigante, o treinamento foi voltado para as finalizações, fundamento que o treinador considera ser um dos responsáveis pelas derrotas nos dois últimos jogos da equipe, diante de Atlético-GO e Figueirense, os dois últimos colocados do Brasileirão. O time até criou chances para vencer (inclusive saiu na frente nas duas partidas), mas não soube aproveitá-las, levando a virada.

Na atividade realizada sob sol forte, os volantes e meias trocavam passes e acionavam os laterais, que cruzavam para a área. O único desfalque do treino foi exatamente o responsável por mandar a bola para as redes no Inter, o centroavante Leandro Damião.

Ele está com um desconforto muscular e realizou um trabalho em separado com a fisioterapia, correndo ao redor do gramado. O jogador tinha um curativo no supercílio direito, local no qual sofreu um corte durante o jogo contra o Figueirense, quarta-feira.