Em clima de revanche, Flamengo joga para encaminhar vaga diante do Del Valle

A derrota histórica sofrida diante do Independiente del Valle, com goleada por 5 a 0 na altitude de Quito, no Equador, ainda incomoda bastante os jogadores e a torcida do Flamengo. Nesta quarta-feira, às 21h30, as equipes se enfrentam no Maracanã e os cariocas, com sentimento de vingança, buscam devolver o resultado e encaminhar a vaga às oitavas de final da Copa Libertadores.

O duelo vale a liderança do Grupo A. Ambos somam 9 pontos, mas os equatorianos levam a melhor justamente no saldo de gols (8 a 0). O Flamengo terá retornos importantes para seu "jogo da vingança". O artilheiro Gabriel Barbosa treinou nos últimos dois dias sem sentir incômodo muscular e deve reforçar o atual campeão da América do Sul.

Também devem jogar Isla, Filipe Luís, Bruno Henrique e Vitinho, recuperados da covid-19. Outros recuperados do novo coronavírus são Matheuzinho, Diego e Michael, todos à disposição da comissão técnica. O goleiro Diego Alves já não sente dores no ombro, mas deve retornar só no fim de semana. O reserva Hugo Souza foi bem contra o Palmeiras e deve ser mantido.

A torcida flamenguista vem pressionando a equipe nas redes sociais para que vença por 6 a 0. Seria a devolução do vexame com um gol de lucro. No clube, porém, ganhar com ausências importantes já será importante. Nada de criar clima de revanchismo assumidamente.

Mesmo ganhando, a vaga pode ainda não estar definida para o Flamengo. Isso pelo fato de o próprio Independiente e o Júnior de Barranquilla poderem fechar o grupo com uma tripla liderança de 12 pontos.

Os colombianos teriam de ganhar do Barcelona de Guayaquil e do próprio Flamengo, no Rio. O saldo de gols pode ser decisivo. Desta maneira, quantos gols mais na noite desta quarta, melhor para o time carioca.

Um empate garante a manutenção da liderança da chave ao Independiente, que também passa por epidemia de covid-19. Serão 8 desfalques por causa do vírus, mas o clube escondeu quais os infectados.

Os equatorianos vão jogar na defensiva, com apenas o artilheiro Gabriel Torres isolado na frente na esperança de encaixar um contragolpe. Mesmo longe da altitude, o técnico Miguel Ángel Ramirez promete reforçar a defesa para mais uma vez surpreender o atual campeão.