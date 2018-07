Com Serra Dourado vazio, Goiás perde para Londrina por 1 a 0

O Goiás sentiu a falta de seus torcedores, proibidos de comparecer ao estádio devido a confusão no clássico com o Vila Nova. Com o estádio Serra Dourada com os portões fechados, o time goiano acabou sendo derrotado pelo Londrina pelo placar de 1 a 0, na noite desta terça-feira, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Londrina vai para o seu quarto jogo sem derrota e entra de vez na briga pelo G4 - zona de acesso à primeira divisão. O time paranaense soma 23 pontos, a um do CRB, atual quarto colocado da tabela. O Goiás, por sua vez, acabou se complicando na tabela de classificação, ficando muito perto da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

Os times fizeram um duelo equilibrado, com boas chances de gol. O cartão de boas-vindas foi logo aos seis minutos. Tony apareceu livre pela direita, cortou a marcação, mas parou na boa defesa de César. A resposta veio com Ayrton, que tentou de longe. Marcelo Rangel defendeu.

O ritmo foi diminuindo com o passar do tempo até que o jogo ganhou um novo ânimo nos minutos finais. Após cobrança de escanteio, a bola ficou com Rafael Gava, que arriscou o chute. Alex Alves fez corte providencial. O Goiás não se intimidou e também assustou. Andrezinho deu de calcanhar para Carlinhos. O lateral trucou na medida para Michael, que mandou por cima do gol.

O time goiano voltou para o segundo tempo com a intenção de pressionar o adversário. Aos oito minutos, em cobrança de falta de Tiago Luis, a bola sobrou para Pedro Bambu. O meia chutou com perigo, pela linha de fundo. O Londrina, por sua vez, não demorou para equilibrar as ações novamente e, mesmo fora de casa, ameaçava.

Aos 24 minutos, Reginaldo cruzou, Belusso passou pela bola, que terminou com um belo chute de Rafael Gava. Marcelo Rangel tirou em cima da linha. Os jogadores do Londrina pediram gol, mas o árbitro mandou o lance seguir.

A decisão da arbitragem só impulsionou o Londrina, que seguiu em cima do Goiás e marcou o gol da vitória aos 37 minutos. Após bela troca de passes, Belusso recebeu pela direita e cruzou para Carlos Henrique mandar para o fundo das redes, sem chances para Marcelo Rangel.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Ceará na sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Londrina entra em campo apenas no sábado, às 16h30, diante do lanterna Náutico, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 x 1 LONDRINA

GOIÁS - Marcelo Rangel; Tony, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Toró (Jean Carlos), Pedro Bambu, Andrezinho e Tiago Luis (Aylon); Michael (Carlos Eduardo) e Gustavo. Técnico: Sílvio Criciúma.

LONDRINA - César; Reginaldo, Gustavo Geladeira, Matheus e Ayrton; Rômulo (Bida), Jardel, Rafael Gava (Igor Miranda) e Artur; Jonatas Belusso e Alisson Safira (Carlos Henrique). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Carlos Henrique, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aylon, Tony (Goiás); Gustavo Geladeira, Rômulo, Jardel e Alisson Safira (Londrina).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA E PÚBLICO - portões fechados.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).