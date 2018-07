Com serviço delivery, começa hoje a primeira fase da venda de ingressos

SÃO PAULO - Os ingressos para a Copa de 2014 começam a ser vendidos nesta terça-feira (20), a partir das 7h (de Brasília), e a principal novidade será o serviço delivery na venda de bilhetes. Na segunda-feira, a Fifa anunciou que os torcedores poderão optar por receber seus ingressos em casa – com exceção dos compradores de meia-entrada. É uma das medidas para tentar evitar os problemas na retirada que ocorreram na Copa das Confederações.

A fase inicial de vendas vai até o dia 10 de outubro. Os preços vão de R$ 30 (meia-entrada da categoria 4 na primeira fase, com exceção da abertura) a R$ 1.950 (categoria 1, na final). Nessa etapa, os torcedores se registram no site da Fifa (mais informações nesta página), encomendam os ingressos e depois será feito sorteio. Os contemplados serão avisados por e-mail e de 5 a 28 de novembro terão de exercer o direito de compra. “Não é preciso correr e comprar logo no primeiro dia. Como será feito um sorteio, todos terão chances iguais”, disse o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil.

Um dos temores da entidade é que ocorra congestionamento no site, a exemplo do acontecido na Copa das Confederações – daí o pedido ao torcedor para que não tenha pressa.

Outra preocupação é a entrega dos bilhetes. No evento-teste, houve problemas em praticamente todas as sedes por haver poucos pontos de retirada, desrespeito ao agendamento e outros fatores que ocasionaram filas e demora de mais de duas horas em alguns casos para ter acesso ao ingresso.

Isso levou a Fifa a adotar o serviço delivery. Com ele, se houver um volume significativo de compradores que optem por receber os bilhetes em casa, os centros de entrega ficarão menos sobrecarregados. “É como enviar dinheiro pelo correio. Estamos conversando com empresas que fazem esse tipo de serviço. Ainda faltam ajustes, mas a estrutura para esse serviço estará pronta quando começar a fase de distribuição”, disse Weil.

A comodidade vai ter um custo extra, ainda não definido. “O valor vai depender do local da entrega”, explicou o diretor da Fifa. Na reserva do bilhete, o torcedor indicará se pretende usar o serviço delivery, mas não saberá o custo. Isso só será informado quando a compra for confirmada. “Aí o torcedor tomará a decisão final, se quer receber em casa ou se vai a um centro de ingressos retirar os seus.’’

Os compradores de meia-entrada – idosos, inscritos no programa Bolsa Família e estudantes – não poderão utilizar o delivery. Eles só terão a opção de retirada no centro de ingressos porque precisarão comprovar com documentos que têm direito à meia-entrada.

A restrição também deverá valer no caso de alguém que comprar os quatro ingressos a que tem direito se um deles for meia-entrada. No entanto, ainda não há uma definição. “O titular é responsável por todo o pedido, mas poderá haver uma exceção no caso de menor”, disse Weil. As pessoas com problemas de mobilidade também ficarão impossibilitadas de usar o serviço de entrega. “Elas terão de comparecer ao centro de ingressos porque terão de apresentar um atestado médico.’’

Haverá três tentativas de entrega em domicílio para tentar evitar falha no serviço – a entrega dos bilhetes terá início em 15 de abril de 2014. A Fifa também aumentará o número de centros de ingressos nas cidades.