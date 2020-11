Com oito desfalques, Palmeiras testa força do elenco diante do Ceará pela Copa do Brasil

Um Palmeiras bastante modificado e enfraquecido enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 16h30, no Allianz Parque, para iniciar a disputa por vaga na Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira não deve contar com até oito titulares e logo no terceiro jogo no comando da equipe, terá de encarar a dificuldade do apertado calendário brasileiro e buscar soluções dentro do próprio elenco.

A equipe alviverde perdeu atletas por causa de uma combinação entre lesões, casos de coronavírus e convocações para a disputa das Eliminatórias. Por parte das seleções, o Brasil levou Weverton e Gabriel Menino enquanto o Paraguai convocou Gómez e o Uruguai chamou Viña. Com a linha de defesa sem três dos quatro titulares, Abel deve improvisar o meia Gustavo Scarpa na lateral-esquerda e apostar no zagueiro Emerson Santos, que realizou somente três jogos no ano. A última baixa foi Luan, diagnosticado com covid-19. O chileno Kuscevic deve entrar no lugar.

No meio-campo para frente o problema foi causado por lesões. O volante Felipe Melo operou o tornozelo esquerdo e ficará meses afastado. O mesmo vale para o atacante Wesley, que tem problema no joelho esquerdo. Outra possível baixa é o atacante Luiz Adriano, com sobrecarga muscular. Pelo menos há mais opções no elenco para recompor esse setor, sem a necessidade de improvisações.

A novidade no time titular deve ser o volante Danilo, de apenas 19 anos. O jogador tem agradado bastante ao treinador português e entrou nos dois últimos jogos do time. O novato conquistou até a preferência na disputa por vaga com Patrick de Paula. No ataque, caso Luiz Adriano não jogue, Willian pode fazer o papel de centroavante.

Para o Palmeiras superar os desfalques será fundamental para encaminhar uma classificação mais tranquila. Como o jogo da volta será na próxima quarta-feira, em Fortaleza, é possível que os jogadores cedidos às seleções não retornem a tempo. Por isso, o time procurou nos treinamentos melhorar o entrosamento, até mesmo para usar uma escalação parecida no domingo, quando enfrenta o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador português indicou que não gosta de fazer rodízio de jogadores e prefere manter o time pelo máximo de tempo possível. Após assumir o cargo e conquistar duas vitórias por 1 a 0 contra Red Bull Bragantino e Vasco, Abel vai precisar de um placar mais confortável neste jogo ida para não ter problemas diante do adversário no Castelão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Kuscevic e Gustavo Scarpa; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Gabriel Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Felipe Silva; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis. Técnico: Guto Ferreira.

Juiz: Bráulio Machado (SC)

Horário: 16h30

Na TV: SporTV

Local: Allianz Parque