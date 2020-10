Com sete reforços, Atlético-GO desafia Coritiba para seguir longe da degola

O técnico interino do Atlético-GO, Eduardo Souza, ganhou sete reforços para o duelo contra o Coritiba, marcado para este sábado, às 19h, no estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que estão à disposição do treinador e que tiveram de fora na derrota para o Internacional, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, são: os laterais Dudu, Arnaldo e Natanael, o volante Marlon Freitas, além dos meias Everton Felipe e Gustavo Ferrareis, e do atacante Zé Roberto.

Destes, apenas Natanael, Arnaldo e Everton Felipe deverão ficar como opções no banco de reservas. Durante os treinos, Eduardo Souza indicou uma dúvida na posição de volante, entre Baralhas e William Maranhão. Existe ainda uma oportunidade de Marlon Freitas voltar a ser preservado, mas a tendência é que seja titular.

"Vamos focar agora no Campeonato Brasileiro. Temos condições de jogar de igual para igual com qualquer um, como foi contra o Inter. Mas vamos deixar a Copa do Brasil para depois. Temos que nos concentrar contra o Coritiba e buscar fazer um grande jogo", falou o treinador.

SEXTOU COM FOCO NO @Brasileirao! ⚽️ O Atlético está pronto para 19ª rodada da Série A. O técnico Eduardo Souza convocou 22 jogadores para partida. Confira tudo sobre o treino, relacionados, cara nova e a coletiva do dia no site do Dragão: https://t.co/SoXw77j8Ja#DragãoTV pic.twitter.com/Z67d5vcRt6 — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) October 30, 2020

Na 11ª posição, com 22 pontos, o Atlético-GO tenta abrir diferença em relação à zona de rebaixamento. O Vasco, 17º, tem 18. O time goiano vem de derrota, no Brasileirão, por 3 a 0, frente ao Palmeiras.