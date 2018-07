Com seu ataque reserva, Botafogo encara o Cruzeiro Com o ataque reserva, o Botafogo aposta numa defesa forte e num meio de campo combativo para evitar sofrer a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Engana-se, no entanto, quem pensa que o time alvinegro vai jogar pelo empate nesta quarta-feira contra o Cruzeiro, às 21h50, no Mineirão. O time carioca confia na eficiência dos seus contra-ataques e na sua conhecida força nas bolas altas para surpreender o rival e se manter entre os primeiros colocados.