Com show de Benzema e Asensio, Real Madrid goleia Mallorca por 6 a 1 no Espanhol

O Real Madrid somou a quinta vitória, após seis rodadas no Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, ao golear o Mallorca por 6 a 1. Benzema (2) e Asensio (3) foram os destaques do time, que voltou ao topo da classificação, agora com 16 pontos, contra 14 do Atlético de Madrid. O Mallorca tem apenas oito.

Um erro da zaga do Mallorca, aos três minutos de partida, propiciou a Benzema abrir o placar para o Real. A partir daí, o jogo ficou em ritmo de treino. Vinicius Jr. e Rodrygo, aos 24, iniciaram a jogada para o primeiro gol de Asensio. O Mallorca esboçou uma reação, aos 25, quando Lee, em bela jogada individual, descontou para os visitantes. Mas Asensio voltou a marcar, aos 29, após tabela com Benzema.

Na segunda etapa, o Real manteve o ritmo e Asensio voltou a balançar as redes, com um belo chute colocado de fora da área, aos dez minutos. A sorte estava do lado do Real e, aos 33, uma finalização de Benzema bateu na zaga para 'matar' o goleiro Reina. Aos 39, Isco completou a goleada.

O Sevilla, que só atuou cinco vezes, alcançou os 11 pontos, na terceira colocação, ao bater o Valencia, quarto colocado (dez pontos), por 3 a 1. O Villarreal (11º, com sete pontos) marcou 4 a 1 sobre o Elche (14º, seis), enquanto o Espanyol (13º, seis) venceu o lanterna Alavés (20º, zero) por 1 a 0.