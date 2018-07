Com show de Djordjevic, Lazio atropela o Palermo

O sérvio Djordjevic havia passado em branco em seus quatro primeiros jogos com a camisa da Lazio, mas resolveu desencantar nesta segunda-feira. O atacante, contratado para esta temporada junto ao Nantes, deu show diante do Palermo e marcou três gols na goleada por 4 a 0, mesmo fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Parolo completou o placar.

Foi apenas a segunda vitória da Lazio, que subiu para seis pontos na nona colocação. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe romana terá pela frente o Sassuolo, em casa. Já o Palermo, que voltou nesta temporada para a elite italiana, segue sem vencer e é o penúltimo, com três pontos. Domingo, pegará o Empoli fora de casa.

Apesar da derrota, o Palermo começou pressionando e perdeu boas chances no início, mas em um de seus primeiros vacilos acabou saindo atrás no placar. Aos 45 minutos, após cruzamento da direita e saída errada do goleiro, Djordjevic tocou para o gol vazio.

No segundo tempo, a Lazio se soltou e chegou à goleada. Djordjevic quase marcou um golaço de letra, após bela jogada do brasileiro Felipe Anderson, mas faria seu segundo aos 30 minutos, quando recebeu na área, cortou o marcador e tocou com estilo. Aos 38, o sérvio bateu forte de esquerda, quase sem ângulo, para ampliar. Ainda houve tempo para que Parolo selasse o placar após cobrança de falta.