Com show de Dybala, Juventus derrota Sassuolo e lidera o Italiano

Com uma bela exibição de Paulo Dybala neste domingo, a Juventus derrotou o Sassuolo por 3 a 1 e reassumiu a liderança do Campeonato Italiano. O atacante argentino marcou os três gols da equipe de Turim e despontou na tabela da artilharia do campeonato, com oito gols neste início de temporada.

O triunfo devolveu a atual campeã ao topo da tabela. A Juventus chegou aos 12 pontos e desbancou a Inter de Milão, que havia assumido a liderança de forma provisória no sábado. O time de Milão tem a mesma pontuação, mas segue com desvantagem nos critérios de desempate. O Napoli, que também começou a rodada com nove pontos, ainda jogará neste domingo, contra o Benevento, em casa.

Dybala iniciou seu show aos 16 minutos de jogo. Mandzukic acertou bom passe e o argentino pegou de primeira para mandar no ângulo. No segundo tempo, o atacante aumentou a contagem logo aos três minutos. Ele recebeu na entrada da área e, com o bico da canhota, achou espaço entre os marcadores para encontrar o cantinho esquerdo do goleiro.

Acuado, o Sassuolo partiu para o ataque para tentar ao menos reduzir a vantagem dos visitantes. E, dois minutos após o segundo gol de Dybala, os anfitriões descontaram com gol de Matteo Politano, após lançamento e boa jogada pela esquerda do ataque.

O dia, porém, era de Dybala. Imparável, o argentino anotou seu terceiro gol aos 17 minutos da etapa final. Ele bateu falta com categoria, sobre a barreira, e não deu qualquer chance ao goleiro Andrea Consigli, sacramentando a vitória dos visitantes.