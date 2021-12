Com show de Gnabry e dois de Lewandowski, líder Bayern goleia Stuttgart e dispara no Alemão

O Bayern de Munique continua nadando de braçadas no Campeonato Alemão. Com apenas 16 jogos disputados, o clube bávaro ampliou para nove pontos a vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund após 5 a 0 na casa do Stuttgart. Destaque para os atacantes Gnabry, autor de um hat-trick e para o artilheiro Robert Lewandowski, que anotou duas vezes e já soma 18 em sua caminhada para novo recorde.

Maior artilheiro da história de uma edição do Campeonato Alemão, ao fechar com 41 gols na temporada passada, superando o lendário Gerd Müller, autor de 40, o centroavante polonês tem médias semelhantes e está empolgado por derrubar sua marca. Ano passado ele fechou com 1,138 gol por partida e agora tem 1,125.

Depois de duas viradas seguidas no Alemão, contra Borussia Dortmund (3 a 2) e Mainz (2 a 1), desta vez o Bayern não levou sustos, mesmo jogando na Mercedes Benz Arena. O time de Julian Nagelsmann iniciou no ataque e após desperdiçar algumas chances, tirou o zero do marcador com belo gol de Gnabry aproveitando passe de Sané, após grande arrancada.

Foi o início do show particular do ponta alemão. Gnabry participou dos cinco gols do Bayern. Abriu o marcador antes do intervalo e voltou dos vestiários acabando com os planos de reação do Stuttgart ao ampliar. Faltava gol de Lewandovski, que passou em branco contra o Mainz no fim de semana.

Com dois passes seguidos de Gnabry, Lewandovski transformou a vitória parcial em goleada. Antes de ser substituído, aos 29 minutos do segundo tempo, o jovem fechou a maior apresentação de sua carreira ao anotar o quinto e definir o placar.

Com o 13° triunfo no Alemão, o Bayern subiu para os 40 pontos, diante de 31 do Borussia Dortmund, que joga nesta quarta-feira. O líder volta a campo na sexta-feira, diante do Wolfsburg, no Allianz Arena.