Com show de Griezmann e Torres, Atlético goleia o Sporting Gijón no Espanhol

O Atlético de Madrid contou com dia muito inspirado de seu setor ofensivo para golear neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. Diante de sua torcida, o time da capital não teve trabalho para fazer 5 a 0 sobre o Sporting Gijón, com dois gols de Griezmann e mais dois de Fernando Torres. Gameiro marcou o outro.

O resultado levou a equipe a oito pontos, ainda invicta, na terceira colocação provisória da tabela. Na quarta-feira, o Atlético terá a difícil missão de encarar o Barcelona no Camp Nou. Já o Sporting Gijón parou nos sete pontos, em quinto, e viaja para encarar o Celta de Vigo também na quarta.

Griezmann demorou apenas um minuto para colocar o Atlético em vantagem neste sábado. Após chutão de Oblak e passe de Gameiro, o francês finalizou com estilo da entrada da área. Logo aos quatro, foi o próprio Gameiro que recebeu na área e bateu no ângulo para marcar um lindo gol.

A vantagem precoce não diminuiu o ritmo do Atlético de Madrid, que marcaria o terceiro gol ainda no primeiro tempo, e mais uma vez em uma linda finalização. Griezmann recebeu de Koke, avançou e arriscou de fora da área, no ângulo direito.

Só então, o time da casa relaxou, e só foi acordar quando Fernando Torres entrou em campo. Aos 27 minutos, Ángel Correa fez bela jogada pela esquerda e tocou para o centroavante marcar. Já nos acréscimos, o mesmo Torres fechou o placar em cobrança de pênalti.