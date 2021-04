Com show de Mbappé, PSG vence Metz e alcança liderança provisória do Francês

A cinco rodadas do fim do Campeonato Francês, a disputa pelo título segue acirrada. O Paris Saint-Germain venceu neste sábado, fora de casa, o Metz por 3 a 1, com mais um show do atacante Kylian Mbappé, que deixou dois gols na partida, mas depois saiu de campo lesionado e preocupa a comissão técnica para as semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

O resultado coloca a equipe da capital francesa na liderança do torneio, com 72 pontos, mas de forma provisória, já que o Lille, segundo colocado no momento com 70 pontos, ainda pode voltar ao primeiro lugar se vencer o duelo contra o Lyon neste domingo.

Enfrentando o 10º colocado do torneio, o PSG começou o jogo com força total, abrindo o placar aos quatro minutos. Mbappé recebeu lançamento de Herrera e, de primeira, marcou um belo gol.

Nas poucas aparições que teve ao longo da partida, Neymar chegou a causar leve perigo ao goleiro Oukidja por volta dos 15 minutos, em uma cobrança de falta e pouco tempo depois em um chute cruzado.

Mas foi praticamente só. Sem brilho, o brasileiro se manteve apagado durante o confronto com o Metz, ao contrário do que havia apresentado nos jogos recentes pela Liga dos Campeões.

Apesar do gol sofrido, os donos da casa incomodaram o poderoso rival e chegaram ao empate com o lateral-direito Centonze, que, logo no começo do segundo tempo, mandou para as redes de cabeça.

Aos 13 minutos da etapa final, mais uma vez o artilheiro apareceu Mbappé para resolver. O atacante francês anotou o seu segundo em um chute que contou com a ajuda de um leve desvio capaz de tirar totalmente da jogada o goleiro do Metz.

Em jogada trabalhada com Neymar, Mbappé quase fez o terceiro no que seria um lindo gol de cobertura, mas Oukidja, que esteve muito bem na partida, salvou mais uma.

Para finalizar a vitória que deu a liderança ao PSG, Icardi, aos 43 minutos da etapa final - momentos depois de substituir Neymar - foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O próprio atacante argentino foi para a cobrança e fechou o placar do jogo em 3 a 1. No fim, Mbappé caiu na área após tentar um drible e deixou o gramado mancando, com dores na perna direita, sendo substituído por Draxler.

Na outra partida deste sábado pelo Francês, o Saint-Étienne foi derrotado pelo Brest por 2 a 1 em casa. Ambos estão colados no meio da tabela, sem chances de rebaixamento, mas também sem ter como chegar perto dos primeiros colocados.