Com show de Messi, Barcelona vence Sevilla e assume vice-liderança provisória

Mais uma vez, Lionel Messi mostrou como é capaz de determinar resultados. O Barcelona enfrentou o Sevilla e conquistou uma importante vitória por 2 a 0 neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, graças à atuação inspirada do atacante argentino. Messi foi responsável pela assistência do primeiro gol e fechou o placar diante de sua maior vítima.

O resultado deixa o Barcelona provisoriamente na segunda colocação na tabela do Campeonato Espanhol, com 53 pontos e desbancando o arquirrival Real Madrid, que, com um ponto a menos, fica em terceiro, mas ainda joga na segunda-feira contra o Real Sociedad. O líder Atlético de Madrid tem 55 pontos e enfrentará ainda o Villarreal no domingo. O Sevilla permanece no G4, na quarta posição, com 48.

Depois de um começo discreto na temporada, Messi retomou sua soberania, com números de gênio. O camisa 10 chegou à marca de 19 gols no Campeonato Espanhol, do qual é artilheiro isolado. Ele balançou as redes 24 vezes na temporada e deu seis assistências em 32 confrontos até aqui. Apenas em 2021, foram 14 gols em 14 jogos. Nas cinco grandes ligas europeias, apenas Robert Lewandowski alcançou a mesma marca no ano.

O técnico Ronaldo Koeman inovou e apresentou o time sem Griezmann e com três zagueiros para enfrentar o Sevilla. O jogo iniciou sem grandes sustos para nenhum dos lados e colocava em dúvida se a escolha tinha sido acertada. Mas foi. Aos 28 minutos, a confirmação veio com jogada bem feita entre Dembélé e Messi. O francês recebeu do astro argentino e bateu cruzado por debaixo do goleiro para abrir o placar.

No segundo tempo, a equipe da Andaluzia reagiu e tentou oferecer perigo para o adversário catalão. O domínio, porém, continuava com o Barcelona, que logo aos três minutos, deu um susto em Bono com finalização de Dest perto da trave, após assistência de Messi. Os donos da casa continuavam tentando criar oportunidades. A mais clara saiu dos pés de Navas, que exigiu de Ter Stegen a sua primeira intervenção no jogo.

Aos 11 minutos, com En-Nesyri, o goleiro do Barcelona teve seu segundo desafio ao defender o chute canhoto do atacante marroquino, que voltaria a levar perigo mais à frente, aos 34 minutos, quando chegou a marcar gol após disputa de bola com Araújo. A arbitragem, no entanto, já havia visto toque de mão do jogador e anulou o lance.

Aos 40 minutos, para ratificar a vitória, Messi mostrou seu brilho e, após tabelar com Moriba, invadiu a área e mandou direto para o gol. Bono resistiu ao primeiro lance, mas a sobra foi o suficiente para o argentino balançar as redes e selar o triunfo fora de casa.