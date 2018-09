Com show de Messi e Suárez, Barcelona goleia por 8 a 2 no Espanhol

O torcedor que compareceu ao Camp Nou neste domingo viu uma exibição de gala do Barcelona. Como em seus melhores dias, o time catalão passeou diante do Huesca e aplicou uma goleada histórica de 8 a 2 pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Messi e Luis Suárez comandaram o show com dois gols cada.

O resultado deu ao Barcelona a liderança da tabela. O time catalão chegou aos mesmos nove pontos do Real Madrid, mas ultrapassou o rival no saldo de gols: 10 a 8. Já o Huesca estacionou nos quatro pontos e ocupa a 13.ª colocação.

Apesar da goleada, quem começou melhor foi o Huesca, que demorou apenas dois minutos para abrir o placar. Após boa jogada pela direita, Longo cabeceou e Juan Camilo Hernández desviou para a rede. A resposta catalã, no entanto, também não tardou. Aos 15 minutos, Messi recebeu pela direita, deixou o marcador no chão com belo corte e finalizou cruzado para marcar lindo gol.

Com muita dificuldade para frear o ataque adversário, o Huesca levou o segundo aos 23. Jordi Alba recebeu pela esquerda e tentou cruzar, mas Pulido tocou contra a própria meta. Com muito espaço, Alba também construiu a jogada do terceiro gol, marcado por Suárez, aos 38.

Ainda no primeiro tempo, o Huesca marcou o segundo gol e esboçou uma reação. Aos 41, Alex Gallar recebeu na área e balançou a rede. Mas na etapa final, o Barcelona disparou para a goleada. Com apenas três minutos, Suárez deu ótima enfiada para Dembélé, que bateu cruzado e ampliou.

O quarto gol abalou o Huesca, que não mais incomodou o Barça. Aos seis, Messi encontrou Rakitic sozinho na direita para marcar. Messi, aos 15, fez o sexto em contra-ataque rápido que começou com Ter Stegen.

Sem qualquer dificuldade, os donos da casa ainda marcaram mais duas vezes nos minutos finais. Aos 35, Messi encontrou espaço entre os marcadores e tocou para Alba deixar o seu. E, nos acréscimos, Suárez selou o placar em cobrança de pênalti.

O Barcelona agora só volta a campo após as datas Fifa, no dia 15 de setembro, quando encara a Real Sociedad, fora de casa, novamente pelo Espanhol. No dia anterior, o Huesca recebe o Rayo Vallecano pela mesma competição.

ALAVÉS VENCE O ESPANYOL

Em outra partida deste domingo pelo Espanhol, o Alavés recebeu o Espanyol e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Baston e Sobrino. O brasileiro Léo Baptistão marcou para os catalães. Com o resultado, o Alavés a quatro pontos, em 11.º, enquanto o Espanyol é o sexto, com o mesmo número de pontos.