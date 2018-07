Com show do trio de ataque, Barcelona faz 7 no Celtic na Liga dos Campeões

O Barcelona afastou as críticas após a surpreendente derrota para o Alavés no fim de semana e fez o que dele se esperava na estreia da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, contou com um show de seu estrelado ataque para passear diante do Celtic por 7 a 0, no Camp Nou. Foram três gols e uma assistência para Messi, dois gols e uma assistência para Suárez e um gol e quatro assistências para Neymar. Iniesta também deixou sua marca no show catalão.

O resultado fez o Barcelona saltar na frente no Grupo C da competição e liderar de forma isolada neste momento. Até porque a outra partida da chave foi adiada. Manchester City e Borussia Mönchengladbach se enfrentariam também nesta terça, mas as fortes chuvas que caíram em Manchester fizeram o confronto ser reagendado. No próximo dia 28, o Barcelona vai à Alemanha enfrentar o Borussia, enquanto o Celtic recebe o City.

A surpreendente derrota de sábado por 2 a 1 para o Alavés havia feito com que as primeiras dúvidas sobre o Barcelona surgissem na Espanha. Por isso, o time catalão tratou de encerrá-las logo de cara nesta terça, e demorou somente três minutos para abrir o placar contra o Celtic. Neymar recebeu pela esquerda e deu boa enfiada para Messi. O argentino teve extrema liberdade para arrancar, entrar na área e fuzilar no ângulo oposto.

Os donos da casa seguiram superiores e quase marcaram o segundo em linda jogada de Messi, que chutou para fora após colocar entre as pernas do zagueiro. Mas aos 23, o Celtic assustou, depois que Ter Stegen derrubou Dembelé dentro da área. O mesmo Dembelé foi para a cobrança do pênalti, mas aí o goleiro alemão se redimiu e caiu no canto direito para espalmar.

A partir daí, o que era domínio territorial se transformou em uma avalanche de gols. O segundo saiu ainda no primeiro, aos 26 minutos. Neymar tabelou com Messi e, de frente para o goleiro, preferiu rolar de volta para o argentino, que quase perdeu o tempo da bola mas conseguiu tocar para a rede.

No segundo tempo, o Barcelona voltou ainda mais eficaz e marcou o terceiro aos quatro minutos, em bela cobrança de falta de Neymar, no ângulo direito do goleiro De Vries. O quarto gol também teve a participação do brasileiro. Aos 13 minutos, ele avançou pela esquerda e cruzou no meio da área para Iniesta, que chegou batendo de primeira para marcar um golaço.

O quarto gol desestabilizou completamente o Celtic, que levaria o quinto no lance seguinte. O Barcelona pressionou e roubou a bola na saída do adversário. Messi acionou Suárez e correu para a área. O uruguaio viu e devolveu para o argentino marcar de carrinho.

Faltava Suárez deixar sua marca, mas por pouco tempo. Aos 30 minutos, Neymar encontrou o uruguaio em belo lançamento, que o deixou livre para dominar no peito e fuzilar quase da linha da pequena área. Já aos 43, novamente Suárez apareceu livre na área para aproveitar toque de Messi e selar o atropelamento.