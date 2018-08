Com show em arena, Palmeiras jogará no Pacaembu contra o Bahia

A CBF confirmou nesta segunda-feira o Pacaembu como local do jogo do próximo dia 16, em São Paulo, entre Palmeiras e Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Allianz Parque não poderá receber a partida pois está reservado para a realização do show do grupo musical Tribalistas, marcado para dois dias depois do confronto.

Bahia e Palmeiras fizeram o primeiro jogo das quartas de final na última semana, em Salvador. As equipes ficaram no empate sem gols. No segundo encontro, quem ganhar avança à semifinal e em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Quem avançar pega o vencedor de encontro entre Santos e Cruzeiro. Na ida, na Vila Belmiro, a equipe mineira ganhou por 1 a 0.

Em caso de shows, como este, do Tribalistas, os responsáveis pelo Allianz Parque explicam que a escolha e a reserva de datas se dá com meses de antecedência, quando ainda não se tem em mãos o calendário de jogos do time. Neste ano, o último jogo com mando do Palmeiras realizado no Pacaembu foi a vitória por 1 a 0 sobre o Inter, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida com o Bahia será a primeira decisão do técnico Luiz Felipe Scolari no cargo. Após estrear no último domingo, com empate em 0 a 0 com o América-MG, em Belo Horizonte, o treinador terá como primeira definição de mata-mata a disputa por presença na semifinal da Copa do Brasil.