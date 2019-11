Com show no Allianz na véspera, Palmeiras x Flamengo pode ser no Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou as rodadas finais do Campeonato Brasileiro e confirmou o duelo entre Palmeiras e Flamengo, atualmente os dois primeiros colocados, para o dia 1º de dezembro, no Allianz Parque. No entanto, a partida pode ser realizada no Pacaembu, porque o estádio alviverde receberá shows do cantor canadense Shawn Mendes nos dias 29 e 30 de novembro.

A chance de o duelo da 36ª rodada acontecer no Allianz Parque é remota. A WTorre teria poucas horas para desmontar a estrutura do show. Se o estádio alviverde não estiver disponível, a tendência é de que o clube mande a partida no Pacaembu, como ocorreu algumas vezes nesta temporada.

Além do jogo contra o Flamengo, que pode ser decisivo para o Brasileirão, o Palmeiras terá de enfrentar o Corinthians fora do Allianz Parque. O clássico do dia 9 de novembro será realizado no dia 9 de novembro, às 19h, no Pacaembu. Isso porque o Allianz receberá o Festival Nova Brasil.

O Palmeiras teve de mandar recentemente outros jogos no Pacaembu, também por causa de shows no Allianz. O que mais recebeu críticas foi o confronto com o Grêmio, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, quando o Palmeiras foi eliminado da competição.