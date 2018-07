Com show sertanejo, Corinthians x Flu receberá festa de abertura do Brasileirão

A CBF anunciou nesta quarta-feira os detalhes do show de abertura do Campeonato Brasileiro deste ano. Atual campeão, o Corinthians sediará a festa em sua estreia na competição, domingo, diante do Fluminense, na Arena, justamente na reedição do jogo que deu o título de 2017 ao time alvinegro.

O duelo está previsto para as 16 horas. Por isso, às 15h30 terá início a programação especial agendada. E o principal destaque será o show da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Em 2017, o DJ Alok foi o responsável por conduzir a festa realizada no Allianz Parque, do então campeão Palmeiras, que recebia o Vasco na ocasião.

"O Brasileirão é reconhecido, dentro do campo, como o mais equilibrado do mundo. Fora das quatro linhas, trabalhamos a cada edição com os clubes, federações, patrocinadores e imprensa para agregar mais valor à competição. Receber a abertura oficial é um privilégio do campeão e as torcidas estão se acostumando a chegar mais cedo e aproveitar a festa", comentou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.

O show sertanejo, porém, não será a única atração do dia. A entidade também prometeu "surpresas" aos presentes e levará a campo traços da cultura da Rússia, sede da Copa do Mundo deste ano. Haverá uma apresentação de balé trazido para a festa e decoração com matrioskas, bonecas tradicionais do país europeu.