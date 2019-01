Com shows, eventos e jogos, Mineirão encerra seu melhor ano

O estádio do Mineirão está se consolidando como o principal palco de shows de Minas Gerais, sem perder a vocação esportiva. O estádio foi palco de 253 eventos, entre shows, festivais, encontros corporativos e congressos. Paralelamente, foram 37 partidas de futebol realizadas pelo Cruzeiro.

Somando eventos e futebol, 2,5 milhões de pessoas passaram pelo Mineirão, superando a expectativa inicial, que era de 2 milhões de pessoas no complexo ao longo do ano. Desse total, 1,1 milhão foram torcedores nos jogos de futebol. “Conseguimos fazer do Mineirão uma referência em eventos corporativos e consolidamos o estádio como a principal plataforma para shows de Minas Gerais”, comenta Samuel Lloyd, diretor comercial do Mineirão.

Um dos segredos da arena é realizar shows e eventos fora do gramado, o que não compromete a agenda dos jogos de futebol. Dos 253 eventos realizados em 2018, apenas quatro foram no gramado. A maioria dos eventos é realizada na esplanada do estádio.

O estádio sediou grandes produções artísticas, como a turnê que marcou a volta dos Tribalistas e o show do ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters.

O Mineirão foi sede, pelo terceiro ano consecutivo, de uma das finais da Copa do Brasil. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians registrou uma renda de R$4.169.226.