Com shows, Morumbi apresenta 'Casa Pelé' para a Copa do Mundo

SÃO PAULO - Fora da lista de locais de jogos, preterido pela Arena Corinthians, e sem ter sido inscrito para ser utilizado como local de treinos, o Morumbi promete gerar boa renda para o São Paulo durante a Copa. Nesta quinta-feira, o clube anunciou que irá receber, no seu estádio, a "Casa Pelé", espaço para shows e transmissão de partidas durante o Mundial.

Cedendo seu nome ao empreendimento, Pelé foi na manhã desta quinta ao estádio são-paulino e afirmou que quer dar boa sorte para a seleção brasileira, que terá todos os seus jogos transmitidos no local. "Agradeço muito pela recepção hoje (quinta) aqui no Morumbi, esse grande palco do futebol brasileiro. Vamos pedir a Deus pra que a casa Pelé dê muita sorte para os brasileiros", afirmou o Rei do Futebol.

A transmissão de jogos da Copa com cobrança de ingressos é proibida, mas o Morumbi é autorizado porque o São Paulo é parceiro da Ambev, que é patrocinadora oficial do Mundial. O evento será realizado pela agência Front360 Comunicação Total, com a parceria da FUN2U.

"Somos apenas locadores do espaço para a realização desse grande evento, mas agradeço a iniciativa de fazer a Casa Pelé para cá. Vai ser sem dúvidas um espaço agradável e amistoso durante a Copa", disse o presidente são-paulino, Carlos Miguel Aidar.

Durante a Copa, serão até 18 dias de eventos. Entre os shows agendados estão Bell Marques, Claudia Leitte, Só Pra Contrariar e Revelação. Pelé não deverá comparecer pessoalmente, mas estará na exposição "Rei Pelé Experience", na "Vila Rei Pelé", um memorial com a exibição de vídeos, narrações, painéis interativos, imagens históricas do ex-jogador. Haverá ainda uma exposição de uniformes usados pelo Rei do Futebol, além de chuteiras usadas por ele.