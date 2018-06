Com Sidão, Aguirre divulga lista de relacionados para 'decisão' no Morumbi

O técnico Diego Aguirre divulgou a lista de 24 relacionados do São Paulo para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, nesta terça, contra o São Caetano, no Morumbi. A ida terminou com triunfo do time do interior por 1 a 0.

O time não terá o zagueiro Rodrigo Caio nem o meia Cueva, ambos convocados para defenderem suas seleções para amistosos antes da Copa do Mundo. Além deles, também desfalcam a lista Hudson, Edimar e Anderson Martins, os três no Reffis.

Volta a ser relacionado depois de quase quatro semanas o goleiro Sidão, recuperado de lesão na coxa direita. O lateral-esquerdo Reinaldo, o atacante Tréllez e o volante Araruna também retornam para a lista de relacionados.

Aguirre deu poucas dicas de uma possível escalação para o duelo contra o São Caetano. Abriu poucos minutos de seu treino nesta segunda. Com o retorno de Sidão, ele disputa o posto de titular com Jean. Tréllez pode voltar ao time no lugar de Diego Souza, e Reinaldo tem chance de substituir Júnior Tavares.

Além dessas possíveis mudanças, Aguirre terá de achar substitutos para os jogadores de seleção. Aderllan é o favorito para a vaga de Rodrigo Caio. Bruno Alves também é opção. No meio, Marcos Guilherme deve voltar para a equipe na vaga de Cueva.

Relacionados para São Paulo x São Caetano:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Jucilei, Liziero, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez