Com sinusite e febre alta, Maxi López vira dúvida no Vasco na Taça Rio

O técnico Alberto Valentim poderá perder o atacante Maxi López no Vasco para o duelo contra o Boavista, no sábado, em São Januário, em rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador argentino apresenta quadro de sinusite e febre alta e pode virar baixar para o fim de semana.

De acordo com o clube, Maxi López apresentou mal-estar antes do treino e nem foi a campo para as atividades do dia. Examinado pelo departamento médico, o atleta já recebeu medicação e foi liberado para ficar em repouso, em casa. Assim, o argentino tem chances remotas de participar do treino marcado para a manhã desta sexta.

Se isso for confirmado, o atacante será baixa para o duelo do fim de semana, válido pela segunda rodada da Taça Rio. Sem o argentino, Valentim deve contar com Ribamar entre os 11 titulares.

Em compensação, o técnico terá os retornos de Marrony e Thiago Galhardo, ambos totalmente recuperados de lesões. Com a volta da dupla, Valentim teria todo o elenco à sua disposição pela primeira vez na temporada, algo que agora depende da recuperação de Maxi López.