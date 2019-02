Com 'sirene', Corinthians anuncia a contratação do uruguaio Bruno Méndez

O Corinthians anunciou através das redes sociais, nesta quinta-feira, a contratação do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, de 19 anos. Clube e jogador, que atuava pelo Montevideo Wanderers, firmaram um compromisso por cinco temporadas, até o final de 2023. O defensor já vinha treinando no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e agora passa a fazer parte do elenco do técnico Fábio Carille de maneira oficial.

O anúncio da contratação foi feito inicialmente no Twitter do Corinthians, que usou um vídeo do Parque São Jorge com a sirene do clube sendo tocada. Essa prática era comum no clube para anunciar reforços até a década passada. Além disso, também foi publicada uma antiga foto de Bruno Méndez vestindo uma camisa da equipe alvinegra.

O zagueiro é natural de Montevidéu e iniciou a carreira nas categorias de base do próprio Montevideo Wanderers. Foi levado ao elenco profissional em agosto de 2017 e já tem convocações para as seleções de base e principal do Uruguai. Em janeiro, foi o capitão do time que ficou em terceiro lugar no Sul-Americano Sub-20 e se classificou ao Mundial da categoria.

Antes de Bruno Méndez, o Corinthians já havia contratado outros 10 jogadores para a temporada de 2019. São eles: o lateral-direito Michel Macedo, o também zagueiro Manoel, os volantes Richard e Júnior Urso, os meias Ramiro e Sornoza e os atacantes Mauro Boselli, Vagner Love, André Luis e Gustavo Silva. O meia Régis, do Bahia, está próximo de ser o 12.º reforço, mas ainda não teve a chegada oficializada pelo clube.

O uruguaio terá a concorrência de Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique na defesa. Léo Santos, que também estava no elenco, foi emprestado nesta semana ao Fluminense.