Com situação indefinida, Michel Bastos terá reunião com diretoria

Marco Aurélio Cunha vai conversar nos próximos dias para definir a situação de Michel Bastos no São Paulo. Ele também esfriou a negociação com Dátolo, do Atlético-MG. O primeiro tem sido alvo da torcida e pode sair. Já o argentino está sem espaço no clube mineiro.

“O Dátolo não vem atuando pelo Atlético-MG. Nessa reta final de 15 jogos no Campeonato Brasileiro, precisamos de gente que esteja 100%. É um jogador de 32 anos e que vem de lesões graves. Melhor trazer alguém que possa vir e dar tudo”, disse o diretor executivo de futebol.

Um dos maiores empecilhos, além da forma física do jogador, é que a pedida salarial de Dátolo é muito alta, algo perto do teto estipulado pelo clube. O Atlético-MG não pretende pagar parte do salário e isso tem deixado a negociação estagnada.

Quanto a Michel Bastos, o jogador tem demonstrado irregularidade. A pressão da torcida é grande, o que deixa o atleta desconfortável. Para Cunha, as conversas nos próximos dias vão definir o futuro do meia, mas ele garante que fará tudo com tranquilidade e sem estresse.

O contrato de Michel Bastos vai até 2017, podendo ser renovado, mas o São Paulo não quer abrir mão do atleta de graça. Existem clubes interessados e o time pode fazer negócio.

A princípio, uma troca com Dátolo está descartada. Michel Bastos treinou ontem normalmente, mas pediu para não ser relacionado para as partidas contra Palmeiras e Figueirense alegando não estar bem emocionalmente.