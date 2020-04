Com só um jogo pelo Flamengo, Pedro Rocha garante ter superado problemas físicos

Dos seis reforços que chegaram ao Flamengo para a temporada 2020, Pedro Rocha é o mais discreto até agora. Como estava com problemas físicos quando se apresentou ao novo clube, vindo do Cruzeiro, ele só foi estrear no fim de fevereiro. O atacante garante, porém, que a situação ficou para trás e agora espera a retomada das competições, paralisadas em função da pandemia do coronavírus, para buscar seu espaço com o técnico Jorge Jesus.

"Antes mesmo desta pausa eu já estava praticamente 100%, me sentindo muito melhor, muito bem fisicamente. Infelizmente, tivemos essa pausa, mas continuo, em casa, trabalhando forte com os treinos que os preparadores físicos estão passando", explicou Pedro Rocha em entrevista à Fla TV.

Como sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na reta final da temporada 2019, Pedro Rocha demorou para ter condições de jogo no Flamengo. Foi necessário trabalhar bastante a parte física até participar da goleada por 4 a 1, em 29 de fevereiro, quando foi titular, mas acabou sendo substituído durante o segundo tempo. Ele, porém, exaltou o trabalho realizado no Ninho do Urubu para deixá-lo bem condicionado.

"O departamento médico é excelente. Fez uma reavaliação em mim, como faz em todos os atletas que chegam. Fizeram todo um planejamento de trabalho comigo, que acredito estar sendo muito importante neste começo. Então, estou fazendo sempre 100% o que pedem, me esforçando ao máximo, para que eu me enquadre no padrão. Acredito que está sendo muito bom esse período, esses primeiros meses de Flamengo para mim", concluiu.