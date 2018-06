Com só um treino, Lisca promete mudanças em sua estreia no Ceará contra Botafogo

Anunciado na última segunda-feira, o técnico Lisca não perdeu tempo e já vai fazer a sua estreia no comando do Ceará nesta quarta-feira contra o Botafogo, às 19h30, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lisca foi contratado para o lugar de Jorginho, demitido após a derrota para o Cruzeiro, e encontra o campeão cearense na lanterna, sem vencer nenhum jogo e com apenas três pontos. O treinador, porém, nega a fama de milagreiro.

"Milagre não existe. Trabalho e competência, sim. Não fiz nada sozinho, mas vamos tentar repetir o sucesso anterior", comentou Lisca, que caiu nas graças da torcida em 2015 quando livrou o Ceará do rebaixamento para a Série C do Brasileiro.

Nesta terça-feira, o novo comandante se juntou à delegação alvinegra no Rio de Janeiro e comandou o primeiro e único treinamento. A atividade foi fechada para a imprensa, mas o treinador não indicou mudanças em relação ao time da última partida. Mas confirmou a volta de Elton, um dos barrados pelo ex-técnico, no comando de ataque no lugar de Douglas Coutinho. Já o zagueiro Luiz Otávio volta após cumprir suspensão automática na vaga de Rafael Pereira.

O lateral-direito Arnaldo, os volantes Naldo e Juninho e o atacante Felipe Azevedo serão avaliados pelo departamento médico nesta quarta-feira para saber se terão condições de serem usados durante o jogo.