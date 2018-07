Com só um volante, Levir Culpi repete escalação do Atlético em treino

Levir iniciou a preparação da equipe com a mesma formação que começou o jogo com o Santos, na quarta-feira passada, utilizando apenas um volante no meio-campo: Victor; Patric, Leonardo Silva, Jemerson e Douglas Santos; Rafael Carioca, Dátolo e Giovanni Augusto, Carlos e Thiago Ribeiro.

Lucas Pratto ficou de fora da primeira parte do treino tático em campo reduzido e a equipe trabalhou com apenas dez jogadores. Na segunda parte, o atacante treinou normalmente, indicando a formação titular do Atlético para o fim de semana.

A única mudança esboçada por Levir durante os trabalhos desta terça foi a entrada de Maicosuel no lugar de Carlos. Mas foi apenas um teste no decorrer do treino. O treinador concentrou sua atenção na marcação na saída de bola e na velocidade nos contra-ataques durante o trabalho tático. O elenco atleticano volta a treinar na tarde desta quarta-feira, a partir das 15 horas.