Com só uma novidade, Cruzeiro define os relacionados

A delegação do Cruzeiro embarcou para Florianópolis, nesta sexta-feira, com apenas uma novidade no grupo. O goleiro reserva Elisson vai substituir Rafael, primeira opção a Fábio, no banco da partida contra o Figueirense, neste sábado, no Estádio Orlando Scarpelli, pelo Brasileirão.

Rafael não poderá acompanhar a equipe cruzeirense porque será submetido a uma cirurgia no joelho. Ele ainda não tem previsão de retorno ao time. Enquanto isso, Elisson ficará como reserva direto do titular Fábio.

A lista de relacionados conta com outras duas mudanças, já anunciadas pela comissão técnica no decorrer da semana. O meia Alisson está fora por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E o zagueiro Manoel se reabilita de uma pancada na coxa esquerda.

Líder disparado do Brasileirão, o Cruzeiro segue mantendo a vantagem de sete pontos na primeira colocação, apesar dos tropeços recentes, com 60 pontos. O segundo colocado, o São Paulo, tem 53. Já o Figueirense, rival deste fim de semana, tem 35 e luta contra o rebaixamento.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Fábio e Elisson;

Laterais: Ceará, Mayke, Breno Lopes e Egidio;

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Willian Farias e Nilton;

Meias: Everton Ribeiro, Marlone e Ricardo Goulart;

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno, Marquinhos e Willian.