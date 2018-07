Com 'sonho realizado', Paulo Victor diz que escolheu Grêmio para 'ser campeão'

Sem chances no gol do Flamengo, Paulo Victor quase acertou com o futebol turco, mas, quase de última hora, acabou acertando com o Grêmio. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o goleiro diz "realizar um sonho" no time gaúcho e diz que optou pelo clube de Porto Alegre pela chance de "ser campeão".

"É um prazer enorme vestir a camiseta do Grêmio, um sonho realizado. Os olhos brilham, porque você sabe a grandeza que é o Grêmio em torcida, camisa e títulos. Quando recebi o convite, estava com tudo acertado na Turquia e o Grêmio, assim como eu, fizemos um grande esforço para fecharmos a negociação, porque tenho um objetivo aqui, o de ser campeão", declarou o novo goleiro gremista.

Apesar da empolgação, Paulo Victor sabe que será reserva de Marcelo Grohe, que vem em grande fase há alguns anos, desde a saída de Victor para o Atlético-MG. "Respeito o Marcelo Grohe, que é um excelente goleiro, assim como o Bruno Grassi, o Léo e o Dida. A minha escolha de jogar no Clube é porque o vejo como um dos melhores elencos desde o ano passado. Troco um time grande por um gigante", afirmou o goleiro.

Em sua apresentação, Paulo Victor adotou postura modesta e evitou falar sobre suas maiores qualidade. "Eu procuro crescer a cada dia. Quando eu parar de evoluir é o dia que eu direi que parei de jogar. Não vou dizer que sou um bom pegador de pênalti ou tenho alguma outra qualidade, pois acredito que devo trabalhar o todo", disse o jogador, que assinou contrato até o fim de 2019.

TREINO

Após vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, o Grêmio desembarcou em Porto Alegre na tarde desta sexta. No CT Presidente Luiz Carvalho, foram a campo somente aqueles que não foram titulares na noite de quinta-feira. O grupo de reservas foi dividido em dois para um trabalho físico e, depois, para um treino coletivo.

O time principal contou com: Bruno Grassi; Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Jailson, Kaio, Lincoln, Éverton, Pedro Rocha e Bolaños. Léo Moura e Maicon treinaram em separado na companhia de Douglas e Jael. Os titulares fizeram treino regenerativo na academia.